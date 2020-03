VIRUS/Exponentielles Wachstum: Die Logik hinter den Abstandsgeboten

BERLIN (dpa-AFX) - Bitte halten Sie Abstand! Je mehr Menschen dieses Gebot befolgen, desto eher lässt sich nach Ansicht vieler Wissenschaftler die Corona-Pandemie eindämmen.



Denn das Virus verbreitet sich dann langsamer. Dahinter steckt auch das mathematische Prinzip des sogenannten exponentiellen Wachstums. Martin Skutella, Mathematiker an der Technischen Universität Berlin, erläutert diese Logik auf Youtube am Beispiel seines eigenen Erklär-Videos.

In der ersten Annahme schickt er sein Video an zehn seiner Studierenden. Von diesen zehn liken vier das Video und diese vier schicken es jeweils wiederum weiter an zehn Studierende. Von jeder Zehner-Gruppe liken es wiederum vier, schicken es weiter an zehn und immer so weiter. "Dann hätte das Video innerhalb von zehn Tagen über eine Million Likes", sagt Skutella. Damit ginge es viral.

Wenn seine Studenten in seiner zweiten Annahme aber weniger mitteilungsfreudig wären und jeder das Video jeweils nur an fünf anstatt an zehn Freunde weiterschickte? Und von denen jeweils nur zwei anstatt vier es liken würden? "In dem Fall gäbe es zwar immer noch ein sogenanntes exponentielles Wachstum. Aber die magische Grenze von einer Million Likes würde eben erst nach 20 Tagen und nicht schon nach 10 Tagen erreicht", ergänzt der Wissenschaftler.

Für das Gesundheitssystem wäre die zweite Variante deutlich günstiger. Wenn es um das Virus ginge, würde es sich weiterverbreiten. Aber eben deutlich langsamer, betont der Mathematiker. Sein Erklär-Video findet sich unter folgender Adresse: https://youtu.be/dHENXQBZsOQ/vl/DP/zb