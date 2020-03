VIRUS: Expertengremium soll EU-Kommission zu Covid-19 beraten

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Ein neues Gremium von Epidemiologen und Virologen soll die EU-Kommission ab sofort in medizinischen Fragen zur Lungenkrankheit Covid-19 beraten.



Sieben Experten aus sechs EU-Staaten sollten sich mindestens zweimal pro Woche per Videokonferenz zu Fragen der Kommission oder selbst gesetzte Themen aussprechen, erklärte die Brüsseler Behörde am Dienstag. Die erste Runde sei für diesen Mittwoch angesetzt. Das Europäische Zentrum zur Krankheitsbekämpfung ECDC, die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA und das Notfall-Koordinierungszentrum ERCC nähmen als Beobachter teil./ff/DP/nas