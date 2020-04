VIRUS: Estland will Massentests durchführen

TALLINN (dpa-AFX) - In Estland sollen Massentests Aufschluss über die Verbreitung des Coronavirus in dem baltischen EU-Land geben.



Die Regierung in Tallinn beschloss am Donnerstag die von Sozialminister Tanel Kiik vorgeschlagene Durchführung einer bevölkerungsbezogenen Studie.

"Bevölkerungsbezogene Tests würden uns wichtige Informationen darüber liefern, wie viele Menschen in Estland bereits an der Covid-19-Krankheit leiden", erklärte Regierungschef Jüri Ratas. Auch seien sie wichtig für die weitere Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen, mit denen die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll.

Estland verzeichnete bislang 1207 bestätigte Coronavirus-Infektionen und 24 Todesfälle - am stärksten betroffen ist dabei die faktisch komplett unter Quarantäne gestellte Ostsee-Insel Saaremaa. Im Kampf gegen das Virus hatte die Regierung in dem 1,3 Millionen Einwohner zählenden Land den Notstand bis zum 1. Mai ausgerufen.

Nach Ansicht der Regierung sollte die erste Erhebung auf Saaremaa durchgeführt werden. Basierend auf den dortigen Ergebnissen könnten Tests dann auch auf den Rest des kleinen Landes im Nordosten Europas ausgeweitet werden. Der Aktionsplan für das Pilotprojekt soll den Angaben zufolge am kommenden Dienstag erörtert werden./awe/DP/fba