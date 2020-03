KAIRO (dpa-AFX) - Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich an dem neuartigen Coronavirus gestorben.



Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika./jot/DP/edh