VIRUS: Erster infizierter Arzt in Frankreich gestorben

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist erstmals ein Arzt nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben.



Wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran am Sonntag dem Radiosender "RTL" erklärte, handle es sich seines Wissens nach um den ersten Fall. Nach Informationen des regionalen Fernsehsenders "France 3 Hauts-de-France" soll es sich bei dem Verstorbenen um einen rund 60-jährigen Notarzt in Compiègne handeln. Die Stadt liegt rund 80 Kilometer im Norden von Paris im Departement Oise, das zu den am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Gebieten in Frankreich zählt. Bis zum Samstag wurden in Frankreich 14 459 Menschen von dem Virus infiziert, 562 Infizierte sind gestorben./sg/DP/zb