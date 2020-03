VIRUS: Erster Todesfall nach Coronavirus-Infektion in Brandenburg

HENNIGSDORF (dpa-AFX) - In Brandenburg ist erstmals ein mit dem Coronavirus infizierter Mensch gestorben.



Ein 81 Jahre alter Mann sei am späten Freitagabend in einer Klinik in Hennigsdorf gestorben, teilte der Landkreis Oberhavel am späten Freitagabend mit. Der Mann sei zuvor mit schwersten Vorerkrankungen in das Krankenhaus eingeliefert und palliativmedizinisch versorgt worden. Ob er an Covid-19 oder einer anderen Krankheit starb, sei daher unklar - ebenso wie die Frage, wo er sich mit Sars-CoV-2 angesteckt hatte. Auch Thüringen, Sachsen und Berlin meldeten am Freitag den jeweils ersten toten Menschen mit einer Coronavirus-Infektion in ihren Ländern./jon/DP/zb