VIRUS: Erste bestätigte Coronavirus-Infektion bei VW in Deutschland

KASSEL/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Bei Volkswagen gibt es den ersten bestätigten Fall einer Coronavirus-Infektion in Deutschland.



Ein Mitarbeiter des Standorts Baunatal bei Kassel sei nach der Rückkehr von einer privaten Reise positiv auf den neuen Erreger getestet worden, hieß es am Freitag aus dem Konzern. Er sei nun in häuslicher Quarantäne. Dem Mann gehe es gut, nähere Angaben machte das Unternehmen nicht. Fünf Kollegen, die Kontaktpersonen waren, seien vorsorglich ebenfalls nach Hause geschickt worden. Man stehe in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. Die schon länger geltenden Vorschriften zu Hygiene und Gesundheitsschutz an den einzelnen VW -Standorten seien weiterhin in Kraft./jap/DP/nas