VIRUS: Elmos Semiconductor rechnet mit Corona-Belastungen - Dividende stabil

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiter- und Sensorhersteller Elmos Semiconductor erwartet wegen der Coronavirus-Pandemie negative Folgen für das laufende Geschäftsjahr.



Allerdings sei eine Quantifizierung der Corona-Effekte derzeit noch nicht möglich, teilte das künftig im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Dortmund bei der Vorlage endgültiger Jahreszahlen mit. Die bereits am 17. Februar veröffentlichte Prognose enthalte noch keine Auswirkungen der Coronavirus-Krise, hieß es.

Bislang soll der Umsatz im fortgeführten Geschäft 2020 angesichts einer ohnehin tristen Konjunktur und der Schwäche der Autobranche nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen. Wie bereits bekannt hatte Elmos im vergangenen Jahr die Erlöse im fortgeführten Geschäft um 7,7 Prozent auf 273,4 Millionen Euro gesteigert.

Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 2020 zwischen 11 und 16 Prozent liegen und dürfte damit nur im besten Fall nicht weiter sinken. 2019 hatte die operative Ebit-Marge 15,4 Prozent betragen und damit um 3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen.

Ungeachtet der zunehmenden Unsicherheiten und der konjunkturellen Eintrübung sollen die Aktionäre eine stabile Dividende in Höhe von 0,52 Euro je Aktie erhalten./eas/mis