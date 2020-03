VIRUS: EU wirbt bei USA für Kampf gegen Corona-Falschnachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - In der Corona-Krise wirbt die Europäische Union bei den USA für einen gemeinsamen Kampf gegen das Virus und gegen Falschnachrichten.



In einem Telefonat mit US-Außenminister Mike Pompeo habe der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell unterstrichen, wie wichtig akkurate und transparente Informationen seien, erklärte ein Sprecher Borrells am Samstag. Die Sorgen vor Desinformation rund um das Coronavirus nähmen zu.

Zudem habe Borrell die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit gegen die Pandemie unterstrichen, hieß es weiter. Pompeos Sprecher Morgan Ortagus teilte in Washington mit, beide Politiker seien sich einig gewesen, wie wichtig die transatlantische Zusammenarbeit im Kampf gegen Covid-19 sei./vsr/DP/men