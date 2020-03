VIRUS: EU gelingt gemeinsame Bestellung von Schutzkleidung

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Coronavirus-Krise können Deutschland, Italien, Spanien und andere Länder auf Nachschub an dringend benötigter Schutzkleidung hoffen.



Die für 25 EU-Staaten gemeinsam ausgehandelten Verträge zum Kauf von Schutzmasken, Handschuhen, Schutzbrillen, Gesichtsschutz, Operationsmasken und Overalls seien unterschriftsreif, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Über die genauen Mengen und die Verteilung wurde zunächst nichts bekannt.

"Überall auf der Welt besteht derzeit ein enormer Bedarf an Schutzkleidung und medizinischer Ausrüstung", erklärte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "Es ist daher ein Erfolg dass die gemeinsame europäische Beschaffungsinitiative in kürzester Zeit konkrete Angebote von beträchtlichem Umfang auf dem Weltmarkt sichern konnte." Es lohne sich also, Teil der EU zu sein./vsr/DP/fba