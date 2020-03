VIRUS: EU-Staats- und Regierungschefs beraten über Corona-Einreisestopp

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der geplante weitgehende Einreisestopp in die Europäische Union beschäftigt die EU-Staats- und Regierungschefs am Dienstag bei einem Videogipfel.



Die Schaltkonferenz zur Coronavirus-Krise ist für 17.00 Uhr geplant. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte die Reisebeschränkungen am Montag vorgeschlagen und hofft auf Zustimmung der 27 EU-Staaten.

Diese suchen insgesamt weiter nach einer gemeinsamen Linie im Kampf gegen die Ausbreitung der neuen Krankheit Covid-19. EU-Ratschef Charles Michel nannte als Themen für den Videogipfel die Beschaffung von Schutzkleidung, die Forschung an Medikamenten und die Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Krise. Von der Leyen hatte auch gemeinsame Regeln für die Grenzüberwachung angemahnt.

Schon vorige Woche hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen per Videokonferenz abgestimmt. Die meisten Regierungen verhängten dennoch danach einseitige und unterschiedliche Maßnahmen. Noch ist aber auch der Grad der Ausbreitung des Coronavirus verschieden. Am härtesten betroffen ist immer noch Italien./vsr/DP/nas