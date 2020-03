VIRUS/EU-Spitzenpolitiker beraten in Telefonkonferenz über Covid-19

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten sollen in einer Telefonkonferenz über den Kampf gegen das neuartige Coronavirus beraten.



EU-Ratspräsident Charles Michel teilte am Montag in Brüssel mit, er werde "in Kürze" eine Schaltkonferenz mit den Mitgliedern des Europäischen Rats abhalten, um das Vorgehen der EU gegen Covid-19 zu koordinieren. "Wir müssen zusammenarbeiten, um die Gesundheit unserer Bürger zu schützen", erklärte Michel./ff/DP/nas