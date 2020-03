VIRUS: EU-Kommission lockert wegen Corona-Krise Haushaltsregeln

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die Haushaltsregeln.



"Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren./wim/DP/fba