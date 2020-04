VIRUS/EU-Kommission: Corona-Auflagen haben Millionen Menschen gerettet

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Corona-Beschränkungen in der Europäischen Union haben nach Einschätzung der EU-Kommission mehreren Dutzend Millionen Menschen das Leben gerettet.



Die Schätzung gab ein EU-Beamter am Mittwoch in Brüssel ab. Ohne Ausgangsbeschränkungen und Auflagen könnte jeder mit dem Coronavirus Infizierte vier bis sechs Menschen anstecken, fügte er hinzu.

Bis jetzt seien etwa 85 000 Todesfälle in Europa mit dem Virus und der davon ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 in Verbindung gebracht worden. Die außerordentlichen Einschnitte im öffentlichen Leben seien also richtig gewesen, sagte der Beamte./vsr/DP/jha