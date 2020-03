VIRUS: Duda bittet Steinmeier um Hilfe für polnische Transitreisende

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Polens Staatsoberhaupt Andrzej Duda haben in einem Telefongespräch über die Coronavirus-Situation in beiden Ländern und die ergriffenen Gegenmaßnahmen beraten.



Dabei bat Duda nach Angaben des Bundespräsidialamts am Montag um Unterstützung für eine Transitregelung für polnische Staatsbürger, die zurück in ihre Heimat wollen. Es gehe um Polen, die bisher zum Beispiel im Ausland gearbeitet haben und bei der Rückreise Deutschland durchqueren müssen. Beide Staatsoberhäupter stimmten den Angaben zufolge darin überein, dass gegen die Coronavirus-Pandemie ein abgestimmtes europäisches Handeln erforderlich sei./sk/DP/fba