VIRUS: Drogenbeauftragte warnt vor Zunahme von Gewalt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hat vor einer Zunahme häuslicher Gewalt in der Corona-Krise gewarnt.



"Corona verändert unser aller Leben. Die Situation ist ernst", sagte die CSU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). Kinder aus suchtbelasteten Familien seien momentan ganz besonders verletzlich und litten massiv unter der Suchterkrankung ihrer Eltern. "Meistens ist es die Abhängigkeit von Alkohol." Auf diese Kinder müssten Nachbarn, Freunde und Verwandte in dieser Zeit - trotz der allgemeinen Isolation - ganz besonders achten. "Bleiben Sie wachsam, was nebenan passiert. Schauen und hören Sie hin, seien Sie füreinander da - auch und gerade in dieser Zeit!"/zeh/DP/zb