VIRUS: Dritter EU-Video-Gipfel im Kampf gegen Corona nächsten Donnerstag

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus wollen die EU-Staats- und Regierungschefs am kommenden Donnerstag ihren nächsten Videogipfel abhalten.



Das teilte EU-Ratschef Charles Michel am Donnerstagabend auf Twitter mit. Es ist bereits die dritte Videoschalte von Kanzlerin Angela Merkel und ihren EU-Kollegen in der Corona-Krise. Der reguläre EU-Gipfel, der für Donnerstag und Freitag (26. und 27. März) in Brüssel geplant war, wurde wegen Covid-19 auf unbestimmte Zeit verschoben. "Wir werden weiter entschlossen auf die Entwicklungen reagieren und diese Krise bekämpfen", schrieb Michel./wim/DP/fba