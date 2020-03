VIRUS: Deutsche Wirtschaft begrüßt Hilfen für Unternehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft hat die beschlossenen Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Krise begrüßt.



"Die große Koalition hat den Ernst der Lage erkannt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Joachim Lang, am Montag. Die Maßnahmen seien ein wichtiges Signal, um das Vertrauen von Unternehmen und Bürgern zu stützen. Bei Bedarf müsse die Politik mehr tun.

Ähnlich äußerte sich der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH): "Es ist gut und war gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt wichtig, dass sich die Koalition auf Maßnahmen zur Abfederung der Corona-bedingten wirtschaftlichen Folgen verständigt hat", sagte ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer.

Für den Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Ingo Kramer, ist das Maßnahmenpaket "der notwendige Impfstoff gegen mögliche Wirtschaftseinbrüche". Die BDA forderte zugleich eine schnelle Umsetzung der Maßnahmen. Dem schloss sich der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, Eric Schweitzer, an: "Der Ankündigung des Koalitionsausschusses müssen in den nächsten Tagen und nicht erst in Wochen konkrete Hilfen folgen." Schweitzer nannte als Beispiel, dass Bund und Ländern pauschal allen Betrieben die Ertrag- und Umsatzsteuern zinsfrei für die kommenden Monate stunden könnten.

Union und SPD hatten sich in der Nacht zu Montag auf ein umfangreiches Paket zur Abfederung von wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise geeinigt. Dazu sollen unter anderem die Hürden für den Bezug von Kurzarbeitergeld deutlich gesenkt werden. Arbeitgeber sollen anders als bisher die Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden voll erstattet bekommen. Die große Koalition will zudem ein milliardenschweres zusätzliches Investitionspaket schnüren./sb/DP/nas