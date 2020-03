VIRUS: Dänemark stoppt Flugverkehr aus Coronavirus-Zentren

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Flugzeuge aus besonders vom Coronavirus betroffenen Regionen dürfen bis auf Weiteres nicht mehr in Dänemark landen.



Der Flugverkehr aus den sogenannten roten Zonen - dazu zählen der Iran, weite Teile Norditaliens sowie Gebiete in Österreich, China und Südkorea - werde eingestellt, sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Von Reisen in diese Gebiete solle man dringend absehen. Nach Angaben des dänischen Verkehrsministeriums tritt die Maßnahme um Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch in Kraft. Sie gilt zunächst für 14 Tage, kann jedoch bei Bedarf verlängert werden.

"Diese Situation kann sich ernsthaft, sehr ernsthaft entwickeln", sagte Frederiksen. Als sie am Freitag zu einer Pressekonferenz geladen habe, seien es 21 bestätigte Infektionsfälle in Dänemark sowie zwei auf den Färöer-Inseln gewesen. Nur vier Tage später seien es jetzt bereits 156. Im Gesundheitswesen drohe ein personeller Engpass, sollte sich das Virus weiter verbreiten, sagte sie.

Jeder einzelne Bürger habe eine Verantwortung, seinen Teil gegen eine weitere Ausbreitung beizutragen, sagte Frederiksen. Das Verkehrsministerium teilte parallel mit, dass innerhalb Dänemarks wenn möglich in den Hauptverkehrszeiten auf den öffentlichen Nahverkehr verzichtet werden sollte./trs/DP/stw