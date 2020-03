KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark schließt in der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen.



Die Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Freitagabend auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit./trs/DP/nas