VIRUS: Dänemark legt weitere Bereiche des öffentlichen Lebens still

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, schränkt die dänische Regierung das öffentliche Leben weiter ein.



Ab Mittwoch 10.00 Uhr dürfen weder Restaurants, noch Cafés, Kneipen oder Diskotheken geöffnet haben. Das sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Dienstagabend. Auch Fitnessstudios, Sonnenstudios, Friseursalons und große Einkaufszentren müssten schließen. Frederiksen betonte, dass das Verbot nicht für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und die Warenanlieferung gelte. Versammlungen mit mehr als zehn Personen sollen auch nicht mehr erlaubt sein.

Am Dienstag war die Zahl der Infizierten in Dänemark auf 977 gestiegen. Vier Menschen starben am Virus Covid-19.

Dänemarks Königin Margrethe forderte ihre Landsleute am Abend in einer Fernsehansprache auf, den Anweisungen der Regierung zu folgen und zu Hause zu bleiben. "Das Coronavirus ist ein gefährlicher Gast. Er verbreitet sich wie ein Ring auf dem Wasser", mahnte sie. "Jetzt zeigen wir Zusammenhalt, indem wir Abstand halten." Margrethe beklagte, dass nicht alle die Situation ernst nähmen und trotzdem feierten. "Das ist gedankenlos und rücksichtslos."/sh/DP/fba