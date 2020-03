VIRUS: Credit Suisse kann Corona-Folgen noch nicht abschätzen

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank Credit Suisse versucht angesichts des drastischen Kursverfalls ihrer Aktien infolge des weltweiten Corona-Crashs die Investoren zu beruhigen.



Die Bank teilte am Donnerstag in Zürich mit, dass der Vorsteuergewinn aufgrund guter Geschäfte in der Vermögensverwaltung in den ersten beiden Monaten sogar über dem Niveau des gesamten ersten Quartals des Vorjahres lag. Zudem beteuerte sie, dank der eingeleiteten Spar- und Effizienzmaßnahmen gut auf die aktuelle Marktlage vorbereitet gewesen zu sein.

Es sei zwar zum derzeitigen Zeitpunkt schwierig, die Effekte der Coronavirus-Pandemie auf das Finanzergebnis der Bank vorherzusehen, aber wir sind sehr zufrieden, wie die einzelnen Einheiten bisher durch die aktuelle Krise steuern, hieß es in der Mitteilung. Das gelte auch für den Bereich der mit Aktien abgesicherten Finanzierungen. Seitdem die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Europa voll erfasst hat, sind die Börsen weltweit eingebrochen. Das Credit-Suisse-Papier büßte seit dem 21. Februar rund die Hälfte ihres Werts ein./zb/jha/