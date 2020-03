VIRUS/Covid-19: Zahl der Toten und Infizierten im Iran steigt weiter

TEHERAN (dpa-AFX) - Die offizielle Zahl der Coronavirus-Toten und

-Infizierten im Iran ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums

erneut gestiegen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden habe sich die Zahl der Toten von 92 auf 107 erhöht, sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur am Donnerstag in Teheran.



Insgesamt sind laut Dschahanpur 3513 Menschen - 591 mehr als am Vortag - positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Die tatsächlichen Fallzahlen im Iran könnten aber weitaus höher liegen, wird befürchtet. Alleine in der Hauptstadt Teheran haben sich nachweislich 1352 Menschen mit dem Virus infiziert. Gleichzeitig seien 739 Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden, so der Sprecher./str/fmb/DP/eas