VIRUS/Covid-19: Zahl der Infizierten in Italien steigt weiter

ROM (dpa-AFX) - Die Zahl der mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierten Menschen in Italien steigt.



Es seien bisher 132 Personen positiv auf das Virus getestet worden, darunter seien auch die beiden Verstorbenen und ein Genesener, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom mit. Die meisten der Infizierten (89) gibt es in der Lombardei. Es folgen die Regionen Venetien, Emilia-Romagna, Piemont und Latium. Bis auf drei Infektionen wurden alle seit Donnerstag gemeldet. Von den Infizierten seien 26 auf der Intensivstation, hieß es weiter./reu/DP/nas