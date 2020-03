VIRUS/Covid-19: Louvre wegen Arbeitsniederlegung weiter geschlossen

PARIS (dpa-AFX) - Der Pariser Louvre hat am Montag den zweiten Tag in Folge nicht geöffnet, weil die Mitarbeiter aus Sorge um die Covid-19-Epidemie ihre Arbeit niedergelegt haben.



Die Museumsführung stand mit den Beschäftigten in Gesprächen.

Der Louvre setze alle Anweisungen um, die ihm übermittelt werden, zitierte die französische Nachrichtenagentur AFP den Louvre-Generalverwalter Maxence Langlois-Berthelot. Bislang gab es von den Ministerien für Kultur und Gesundheit noch keine Anordnung zur Schließung von Museen und Kultureinrichtungen.

Das Kunstmuseum wurde im Jahr 2019 von 9,6 Millionen Menschen besucht. In Frankreich wurden bis zum Sonntag 130 Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt. Zwei mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen sind an den Folgen gestorben.

Angesichts der zunehmenden Ausbreitung sind Veranstaltungen mit mehr als 5000 Personen verboten worden. Am Montag sagten die Organisatoren den Pariser Buchsalon ab. Der Salon du livre, das größte französische Branchenereignis, hätte vom 20. bis zum 23. März stattfinden sollen./sg/DP/nas