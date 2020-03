VIRUS: Coronavirus beeinträchtigt US-Wahlkampf - Vorwahlen verschoben

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Ausbreitung des Coronavirus beeinträchtigt zunehmend den Wahlkampf vor der US-Präsidentschaftswahl im kommenden November: Der Leiter der Wahlbehörde im wichtigen US-Bundesstaat Georgia, Brad Raffensperger, teilte am Samstagabend (Ortszeit) mit, die für den 24. März geplanten Vorwahlen der Demokraten und der Republikaner würden voraussichtlich auf den 19. Mai verschoben. Der Bundesstaat Louisiana hatte bereits am Freitag mitgeteilt, Vorwahlen beider Parteien würden nun erst am 20. Juni stattfinden - statt wie geplant am 4. April.

US-Präsident Donald Trump ist als Kandidat der Republikaner gesetzt, er hat keine ernstzunehmende innerparteiliche Konkurrenz.



Spannend ist dagegen das Rennen bei den Demokraten: Dort kommt es zu einem Zweikampf zwischen Ex-Vizepräsident Joe Biden - dem Kandidaten des gemäßigten Flügels der Partei - und dem linken Senator Bernie Sanders. Biden liegt nach einer Siegesserie bei den Vorwahlen vor Sanders. Bei den Demokraten stehen am kommenden Dienstag Vorwahlen in den Bundesstaaten Florida, Arizona, Illinois und Ohio an. Diese Vorwahlen sind bislang nicht verschoben worden.

Louisiana war der erste Bundesstaat, der Vorwahlen wegen des Coronavirus verschoben hatte. Bevor bei Nominierungsparteitagen im Sommer die Präsidentschaftskandidaten der Parteien für die Wahl im November gekürt werden sollen, sind noch in zahlreichen Bundesstaaten Vorwahlen geplant. In 24 Staaten wurden sie bereits abgehalten./cy/DP/zb