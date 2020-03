VIRUS/Corona-Verdacht bei Bethlehem: Geburtskirche schließt

RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Verdachtsfällen des neuartigen Coronavirus nahe Bethlehem im Westjordanland schließt die weltberühmte Geburtskirche in dem christlichen Pilgerort am Donnerstagnachmittag.



Von 16.00 Uhr an (Ortszeit) bleibe das Gotteshaus zu, teilten die Kirchen mit. Die Geburtskirche steht an dem Ort, an dem nach christlicher Überlieferung Jesus Christus geboren wurde.

Zuvor hatte das palästinensische Gesundheitsministerium den Notstand im Bezirk Bethlehem ausgerufen. Für die kommenden 14 Tage sollten Schulen, Moscheen und Kirchen geschlossen bleiben sowie Veranstaltungen abgesagt werden. Alle Hotel-Reservierungen für Touristen sollten storniert werden.

Laut Medienberichten gibt es in einem Hotel nahe Bethlehem vier Verdachtsfälle von Sars-CoV-2. Proben seien nach Israel geschickt worden, wo sie derzeit untersucht würden, bestätigte ein palästinensischer Arzt der Deutschen Presse-Agentur.

Bisher gibt es in den Palästinensergebieten keine offiziell erfassten Fälle des neuartigen Coronavirus. Bereits am Mittwoch hatte das Ministerium unter anderem angeordnet, dass Palästinenser, die aus Ländern mit Coronavirus-Fällen zurückkehren, sich 14 Tage in Heimquarantäne begeben müssten. Für Ausländer gelten bei der Einreise ins Westjordanland die Vorgaben der israelischen Regierung, weil Israel etwa auch die Einreise aus Jordanien kontrolliert. Im Westjordanland leben rund 2,9 Millionen Palästinenser./jak/mak/DP/eas