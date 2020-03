VIRUS/Corona-Regeln sorgen bei Optikern für Unklarheit

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Die neuen Corona-Schutzmaßnahmen, wegen denen viele Läden nicht mehr öffnen dürfen, sorgen bei einigen Branchen für Verwirrung - etwa bei den Optikern.



"Leider ist auch uns zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig klar, ob die Anordnung von Geschäftsschließungen auch die Augenoptikbetriebe betrifft oder nicht", teilte der Zentralverband der Augenoptiker (ZVA) am Dienstagmittag in Düsseldorf mit.

Nach den am Vortag beschlossenen Richtlinien können neben Supermärkten und Apotheken auch Dienstleister und Handwerker weiter ihrer Tätigkeit nachgehen. Als "Gesundheitshandwerke" dürften Optiker damit streng genommen nicht von der Schließungsanordnung betroffen sein, erklärte der stellvertretende ZVA-Geschäftsführer Lars Wandke. Er vermute aber, dass nur unzureichend an Gewerke gedacht wurde, die ihrer Tätigkeit in Ladengeschäften nachkommen.

Der Verband hat den rund 12 000 Optiker-Betrieben empfohlen, vorerst eine Notversorgung mit Brillen-Reparaturen und Kontaktlinsen-Ersatz anzubieten, aber Neuanpassungen möglichst zu verschieben. Das Ansteckungsrisiko in der Branche dürfe nicht unterschätzt werden, sagte Wandke. "Die fachgerechte Versorgung der Menschen mit Sehhilfen setzt eine verhältnismäßig große Nähe zum Kunden voraus."/ax/DP/stk