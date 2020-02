VIRUS: Corona bei Patient in Kaiserslautern festgestellt

MAINZ (dpa-AFX) - Bei einem Patienten in Kaiserslautern ist das neuartige Coronavirus festgestellt worden.



Das sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz. Der etwas über 30 Jahre alte Mann sei mit Symptomen am Donnerstag selbst in das Westpfalz-Klinikum gekommen. Er sei bis vor kurzem im Iran gewesen und habe dort Kontakt mit einer "symptomatisch auffälligen Person" gehabt, sagte die Ministerin./chs/DP/jha