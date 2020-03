VIRUS/Corona-Pandemie: Finnland lässt die Jüngsten doch zur Schule gehen

HELSINKI (dpa-AFX) - Finnland hat seinen Beschluss, von Montag an alle Schulen zu schließen, aufgeweicht.



Schüler in den ersten drei Jahrgängen dürften doch zur Schule gehen, wenn ihre Eltern sie nicht betreuen könnten, berichtete der finnische Rundfunk Yle. Zuvor galt das Angebot nur für Eltern in bestimmten gesellschaftlichen Funktionen. Doch die Definition hatte Verwirrung gestiftet. Daher beschloss die Regierung nun, das Angebot auszuweiten, sollten Eltern keine Alternative haben.

Es sei nicht möglich gewesen, die unterschiedliche Behandlung von Kindern nach den geltenden Gesetzen ausreichend zu rechtfertigen, schrieb Bildungsministerin Li Andersson am Samstag auf Facebook. Sie appellierte an die Eltern: "Geht Dein Kind in Kindergarten oder in die 1.-3. Klasse solltest Du es nur dort hinbringen, wenn es nicht anders geht."/sh/DP/zb