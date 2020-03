VIRUS: Continental verschiebt Hauptversammlung wegen Corona-Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen der Coronavirus-Pandemie sagt der Autozulieferer Continental seine für den 30. April geplante Hauptversammlung bis auf weiteres ab.



Das Aktionärstreffen in Hannover werde verschoben, ein Ersatztermin "zeitnah festgelegt und kommuniziert", erklärte der Dax -Konzern am Freitag. Grund sei das Verbot von Großveranstaltungen auch in Niedersachsen.

"So sehr wir die Verschiebung unserer Hauptversammlung bedauern, so sehr unterstützen wir das Bestreben der Behörden, die Ausbreitung der Coronavirus-Infektion einzudämmen", sagte Vorstandschef Elmar Degenhart. "Wir bitten alle Beteiligten um Verständnis."/jap/DP/jha