VIRUS: Chinas Präsident sieht Kampf in 'entscheidender Phase'

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht den Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in einer "entscheidenden Phase".



In einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump verwies Xi Jinping am Freitag nach Angaben von Staatsmedien ausdrücklich auf die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die andere Länder vor Überreaktionen gewarnt habe. Er hoffe, dass auch die USA "ruhig" die Lage einschätzten und ihre Maßnahmen als Antwort darauf "angemessen" träfen und anpassten.

Der Präsident bezog sich damit offensichtlich auf das vor einer Woche erlassene Einreiseverbot der USA für Chinesen und Ausländer, die vorher in China waren - mit Ausnahme von Angehörigen von US-Staatsbürgern. China hatte den Bann mehrfach als Überreaktion kritisiert, auch weil es den Empfehlungen der WHO widerspreche. Eine Außenamtssprecherin hatte den USA vorgeworfen, "Angst zu schüren und zu verbreiten, was ein schlechtes Beispiel ist".

In dem Telefonat gab sich Xi Jinping zuversichtlich, dass China die Epidemie in den Griff bekommt. Regierung und Volk gäben alles, um gegen die Lungenkrankheit anzugehen. Das ganze Land sei mobilisiert und habe sehr umfangreiche und strenge Maßnahmen zur Vorbeugung und Kontrolle ergriffen. "Wir sind vollauf zuversichtlich und in der Lage, die Epidemie zu besiegen."