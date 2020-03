VIRUS: Chinas Notenbank senkt Reserveanforderungen an Banken - Geld für Kredite

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesische Notenbank hilft in der Corona-Krise den heimischen Banken mit zusätzlichem Zentralbankgeld aus.



Wie die People's Bank of China am Freitag in Peking mitteilte, werden die Reserveanforderungen an einige Banken um 0,5 bis 1,0 Prozent reduziert. Profitieren können Banken, die im vergangenen Jahr ausreichend Kredit an kleinere Unternehmen ausgereicht haben. Die Notenbank beziffert den Gesamteffekt ihres Schritts, mit dem der Kreditfluss an die Wirtschaft aufrecht gehalten werden soll, auf 550 Milliarden Yuan (etwa 70 Milliarden Euro)./bgf/jsl/mis