VIRUS: China verurteilt USA für Aussetzung von WHO-Beiträgen

PEKING (dpa-AFX) - China hat den von US-Präsident Donald Trump angeordneten Stopp der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO scharf kritisiert.



"China ist ernsthaft besorgt über die Entscheidung der USA", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian am Mittwoch in Peking. Die Entscheidung der USA werde die Fähigkeit der WHO zur Bewältigung der Corona-Pandemie schwächen, so der Sprecher weiter. Insbesondere Staaten, deren medizinische Fähigkeiten nicht gut entwickelt seien, würden darunter leiden. China fordere die USA "nachdrücklich" auf, ihren Verantwortungen und Verpflichtungen nachzukommen. Man werde die WHO "wie immer" dabei unterstützen, gegen globale Gesundheitskrisen anzukämpfen./jpt/DP/jha