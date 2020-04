VIRUS: China meldet 35 weitere Corona-Erkrankungen - sechs Tote

PEKING (dpa-AFX) - China hat 35 weitere Fälle der Lungenkrankheit Covid-19 gemeldet.



Wie die Gesundheitskommission in Peking am Donnerstag mitteilte, wurden sämtliche Erkrankungen erneut bei Menschen nachgewiesen, die nach China eingereist sind. Schon seit Wochen gibt es in der Volksrepublik laut Darstellung der Behörden fast ausschließlich nur noch solche "importierte Fälle". Auch wurden weitere sechs Todesfälle gemeldet.

Zusätzlich gab es demnach 55 weitere Fälle von auf das Virus positiv getesteten Menschen, die aber keine Symptome zeigten. Anders als viele andere Länder zählt China diese Fälle nicht in der Statistik der Gesamtinfizierten. Derzeit stünden 1075 solcher asymptomatischen Infektionen unter Beobachtung, hieß es.

Weiterhin machten die Behörden keine Angaben dazu, wie viele Menschen täglich getestet werden. Zudem scheint unklar, inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage spiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist.

Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland offiziell bislang 81 589 Infektionen registriert. Die Gesamtzahl der erfassten Toten lag bei 3318./jpt/DP/jha