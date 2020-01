VIRUS: China hilft Landsleuten bei Rückreise nach Hubei

PEKING (dpa-AFX) - China will im Ausland gestrandeten Menschen aus der Provinz Hubei bei der Rückreise in die Heimat helfen.



Wie eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am Freitag abkündigte, soll Landsleuten aus Hubei und insbesondere der vom Coronavirus besonders schwer betroffenen Stadt Wuhan wegen der derzeitigen Schwierigkeiten so schnell es geht dabei geholfen werden, mit Chartermaschinen zurück nach Hause zu kommen. Fluggesellschaft rund um die Welt hatten zuvor zahlreiche Flüge nach China gestrichen.

Die Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus in China hatte am Freitag den bisher größten Anstieg innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Zahl der nachgewiesenen Erkrankungen kletterte um 1981 auf 9692, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Die Zahl der Toten stieg um 42 auf 213. Das Virus war Ende Dezember in Wuhan, das zur Provinz Hubei gehört, vermutlich auf einem Tiermarkt ausgebrochen./jpt/DP/jha