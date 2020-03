VIRUS: Ceconomy verschiebt Kapitalmarkttag - Umsatzentwicklung bislang solide

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus verschiebt der Elektronikhändler Ceconomy seinen Kapitalmarkttag.



Die ursprünglich für den 26. März geplante Veranstaltung für Investoren werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, teilte das SDax -Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Wann der Kapitalmarkttag nachgeholt wird, stehe noch nicht fest.

Der Mutterkonzern der Elektronikketten MediaMarkt und Saturn verwies zudem darauf, dass er die Auswirkungen des Coronavirus auf sein Geschäft derzeit noch nicht zuverlässig quantifizieren könne und diese im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019/2020 nicht berücksichtigt seien. Ungeachtet dessen hätten sich die Umsätze der Gruppe und das Geschäft in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 solide entwickelt, hieß es.

Allerdings müsse Ceconomy seine Märkte in Italien, Spanien, Polen, Österreich und Luxemburg aufgrund von Vorgaben der jeweiligen Regierungen für eine Zeit lang schließen. Während die Schließungen in Belgien laut Mitteilung bislang nur an Wochenenden gelten, seien in anderen Ländern wie der Schweiz nur einzelne Regionen betroffen. Die Kunden würden vermehrt auf den Online-Kanal des Elektronikhändlers ausweichen, der weiter zur Verfügung stehe./eas/jha/