VIRUS: Bundeselternrat sieht Hygienemängel in Schulen

ORANIENBURG/EDERMÜNDE (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundeselternrats sieht großflächige Schulschließungen wegen des Coronavirus derzeit skeptisch.



"Wir müssen aufpassen, wir müssen Hygienemaßnahmen einhalten", sagte Stephan Wassmuth am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Wenn es Infektionsketten gebe, müsse man sicherlich über Schließungen nachdenken, aber es sollten nicht auf Verdacht Schulen geschlossen werden. Außerdem gebe es ohnehin schon Stundenausfälle. "Es gibt viel Unsicherheit", sagte Wassmuth mit Blick auf die Eltern. Er warnte aber vor einer Panik vor dem neuartigen Virus.

Der Verbandschef hält die Hygiene in vielen Schulen für unzureichend. "Wir haben einen riesigen Sanierungsstau", sagte Wassmuth. Das ist unter dem Strich eine Frage des Geldes, aber auch von Versäumnissen, dass wir uns in den letzten Jahren nicht darum gekümmert haben." Die Toilettenanlagen staatlicher Schulen genügten in zahlreichen Fällen nicht den hygienischen Anforderungen - Seife und Handtücher oder Händetrockner fehlten in Toiletten, auch in Klassenräumen. "Ganz viele Toiletten sind auch geschlossen." Der Verband hatte in der vergangenen Woche bereits Alarm geschlagen. Er sitzt in Oranienburg bei Berlin, Wassmuth kommt aus Edermünde in Nordhessen./vr/DP/nas