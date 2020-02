VIRUS: Bundesbank sieht Konjunkturrisiken durch neuartiges Coronavirus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bundesbank sieht Risiken für die deutsche Konjunktur durch den Ausbruch des neuartigen Coronavirus in China.



"So dürfte dort ein vorübergehender Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage die deutsche Exportaktivität dämpfen", schrieben die Experten im aktuellen Monatsbericht vom Montag.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist ein wichtiger Markt für Waren "Made in Germany". Zugleich stellt China zahlreiche Produkte her - auch für die Weiterverarbeitung in anderen Ländern. Durch die Sicherheitsvorkehrungen wegen des Virus könnten einige globale Wertschöpfungsketten beeinträchtigt werden, hieß es im Monatsbericht. "Lieferengpässe in einzelnen Branchen hierzulande wären die Folge."

Nach einem schwachen Jahresausklang 2019 erwartet die Bundesbank für das erste Vierteljahr 2020 keine grundlegende konjunkturelle Änderung in Deutschland. Die Binnenwirtschaft dürfte weiter für Auftrieb sorgen, die Industrie belasten. Nach ersten Daten des Statistischen Bundesamtes stagnierte Europas größte Volkswirtschaft im Zeitraum Oktober bis Dezember 2019 gegenüber dem Vorquartal. Die anhaltende Schwäche der Industrie und sinkende Exporte bremsten das Wirtschaftswachstum. Die Kauflust der Verbraucher sowie der Bauboom stützten die Konjunktur.

Die deutsche Volkswirtschaft war nach Jahren des Booms 2019 in eine Schwächephase geraten, bedingt auch durch internationale Handelskonflikte. Das bekam vor allem die exportorientierte deutsche Industrie zu spüren. Hinzu kam der Strukturwandel in der Autoindustrie. Im Gesamtjahr legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent zu. Das war deutlich weniger als jeweils in den beiden Vorjahren. Ähnlich schwach wie 2019 war das Wachstum zuletzt 2013./mar/DP/bgf/