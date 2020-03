VIRUS/Bundesärztekammer zur Corona-Krise: Über jede helfende Hand dankbar

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem eindringlichen Appell an Ärzte im Ruhestand und Medizinstudenten hat die Bundesärztekammer zur Mithilfe gegen die Lungenkrankheit Covid-19 aufgerufen.



"Die Corona-Pandemie ist eine außerordentliche Herausforderung für das deutsche Gesundheitswesen. Wir sind über jede helfende Hand dankbar", sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, am Freitag in einer Video-Botschaft auf der Plattform YouTube.

Interessierte Ärzte und Studierende sollten sich an ihre Landesärztekammern wenden, die die Hilfsangebote koordinieren. "Denkbar wären Einsätze in Beratungshotlines, in den Gesundheitsämtern, auch in den Praxen und vielleicht sogar unter Umständen in Einzelfällen in den Kliniken", sagte Reinhardt.

Laut Bundesärztekammer hatten zuvor bereits viele andere Ärztekammern ähnliche Aufrufe gestartet und pensionierte Ärzte gezielt angeschrieben. "Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zeigen eindrücklich, dass Ärztinnen und Ärzte weit über das übliche Maß bereit sind, Verantwortung zu übernehmen - für ihre Patienten und für die Gesellschaft als Ganzes", hieß es in einer Mitteilung./len/DP/stw