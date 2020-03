VIRUS: Bund und Länder wollen auch Spielplätze schließen

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen im Kampf gegen das Coronavirus auch die Spielplätze in Deutschland schließen.



In dem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschluss der Bundesregierung und der Regierungschefs der Länder vom Montag heißt es, neben öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios seien auch Spielplätze für den Publikumsverkehr zu sperren./bk/hoe/DP/fba