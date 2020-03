VIRUS: Bund-Länder-Treffen und Regierungserklärung zu Coronavirus

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland kommen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin zusammen.



Bundesminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länderminister, die Berliner Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen nach dem Treffen (Pk 16.15) über die aktuelle Lage und das Krisenmanagement informieren. Zuvor gibt Spahn im Bundestag auch eine Regierungserklärung (13.00 Uhr) dazu ab. Am Vormittag will der Minister zudem erneut mit Spitzenvertretern von Ärzten, Kliniken, Apotheken und Krankenkassen über die Lage beraten./sam/DP/stw