VIRUS: Bund Deutscher Kriminalbeamter für Mundschutz-Pflicht

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Sebastian Fiedler, befürwortet das Tragen eines Mundschutzes im öffentlichen Raum während der Corona-Epidemie.



Im SWR sagte er am Donnerstag: "Ich kann gar nicht verstehen, dass in Deutschland keine lautere Debatte darüber aufkommt, dass man Lockerungen mit Masken, die jeder draußen trägt, verbindet. Das wäre auch für alle Einsatzkräfte eine große Erleichterung."

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Fiedler sagte: "Wenn ich höre, dass Herr Spahn nun Erleichterungen herstellen will und die Sicherheitsbehörden natürlich immer hintendran hängen hinter solchen Entscheidungen, wäre die Maskenpflicht eine, die ich wirklich sehr begrüßen würde."

Aus Fiedlers Sicht wäre das Tragen eines Schutzes über Mund und Nase keine große Einschränkung für die Bürger: "Wenn Sie die Freiheitsbeschränkungen mal miteinander vergleichen, dann dürfte es jedem einleuchten, dass es wirklich jedem hilft, wenn jeder eine Maske aufhat im Supermarkt beim Einkaufen und so weiter." Beim Motorradfahren müsse man schließlich auch einen Helm aufsetzen, beim Autofahren müsse man sich anschnallen: "Warum sollten wir also nicht eine Maske anziehen in diesen Tagen?"/hrz/DP/jha