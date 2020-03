VIRUS: Buffett hält Aktionärstreffen ohne Aktionäre ab

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

OMAHA (dpa-AFX) - Das "Woodstock der Kapitalisten" fällt aus: US-Staranleger Warren Buffett hat die Anteilseigner seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway vom diesjährigen Aktionärstreffen ausgeladen.



Grund ist die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, wie das Unternehmen am Freitag in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska mitteilte. "Ich bedauere dies sehr", schrieb Buffett seinen Anhängern. Ganz abgesagt wird das Event zwar nicht - der 89-jährige Berkshire-Chef und sein Vize Charlie Munger werden sich per Internet-Livestream an die Aktionäre wenden.

Doch bei der Berkshire-Hauptversammlung stehen eigentlich eher der Starkult um und die Nähe zu Börsen-Guru Buffett im Vordergrund. Etliche Aktionäre pilgern jedes Jahr zum bunten Treiben in dessen Heimatstadt Omaha, wo die Firmen aus Buffetts Konglomerat mit Messeständen und Fanartikeln zum großen Rummel beitragen. Die Veranstaltung ist stets ein großes Spektakel, bei dem die Event-Halle in eine Art Buffett-Tempel verwandelt wird und der Berkshire-Chef skurrile Traditionen wie ein Zeitungsweitwerfen pflegt. Im letzten Jahr waren dafür Zehntausende Anhänger nach Omaha gereist./hbr/DP/fba