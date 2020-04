VIRUS: Brüssel billigt Garantien für Handelskreditversicherungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Corona-Krise hat die EU-Kommission deutsche Garantien für Kreditversicherungen im Handel gebilligt.



Die Regelung soll verhindern, dass Händler auf unbezahlten Rechnungen sitzen bleiben. Die Maßnahmen würden helfen, den Geschäftsbetrieb fortzusetzen, erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag in Brüssel.

Die deutsche Regelung soll sicherstellen, dass trotz der Krise weiter Handelskreditversicherungen zur Verfügung stehen. Diese springen ein, wenn Kunden Waren oder Dienstleistungen nicht bezahlen und bieten somit dem Verkäufer Sicherheit. In der Corona-Krise sind solche Versicherungen weniger leicht verfügbar, weil das Risiko für die Versicherer größer wird. Das soll durch die deutsche Garantie abgemildert werden.

Die EU-Kommission hat angesichts der Vorgaben des Programms keine Einwände. Die Handelskreditversicherer hätten sich verpflichtet, das bisherige Schutzniveau aufrecht zu erhalten. Zudem sei die Garantie bis Ende dieses Jahres befristet. Die Regelung stehe allen Kreditversicherern in Deutschland offen, und auch Handelskredite für Käufer in Drittländern seien abgedeckt.

Darüber hinaus sehe die Garantie eine Risikoteilung zwischen den Versicherern und dem Staat bis zu einem Volumen von fünf Milliarden Euro vor. Ein zusätzliches Sicherheitsnetz decke bei Bedarf bis zu 30 Milliarden Euro ab. Und Garantieprämien stellten eine ausreichende Vergütung für die öffentliche Hand sicher. Bei der Bundesregierung war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten./vsr/DP/nas