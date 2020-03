VIRUS: Brasilianer demonstrieren mit Pfannen gegen Bolsonaro

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Tausende Brasilianer haben bei Protestaktionen in mehr als 20 Städten den aus ihrer Sicht laxen und widersprüchlichen Umgang der Regierung mit dem Coronavirus angeprangert.



Bürger in Rio de Janeiro, Sao Paulo und anderen Städten demonstrierten am Mittwochabend (Ortszeit) vor allem auch gegen den rechtsgerichteten Präsidenten Jair Bolsonaro - der seinerseits in einer Ansprache in Brasília die Bevölkerung zu "Einheit und Harmonie" aufrief.

Bei sogenannten panelaços schlugen die Menschen auf Töpfe und Pfannen, auch "Bolsonaro raus" -Rufe wurden aus den offenen Fenstern laut. Der Fernsehsender "TV Globo" zeigte die Proteste minutenlang.

Bei einer Pressekonferenz trug Bolsonaro erneut eine Schutzmaske, mit der der 64-Jährige sich immer wieder verhedderte: Er schob sie über Mund und Nase, ließ sie von einem Ohr hängen, nahm sie ab, verdeckte damit die Augen - und wurde so zum Gespött in den sozialen Medien.

Sein Bild mit der Atemmaske vor den Augen und dem Schriftzug "... es ist nur eine Grippe kkk" wurde auch an ein Hochhaus in Sao Paulo projiziert. Am Dienstag hatte der Staatschef im Zusammenhang mit dem Virus erneut von "Hysterie" gesprochen. Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Brasilien lag zuletzt bei mehr als 400. Vier Menschen sind gestorben./mfa/DP/jha