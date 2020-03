VIRUS: Borussia Dortmund zieht nach Liga-Aussetzung Jahresprognose zurück

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Fußballverein Borussia Dortmund zieht seine Jahresprognose zurück.



Grund sei die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga (DFL), den Spielbetrieb der 1. und 2. Bundesliga bis mindestens 2. April auszusetzen, teilte der Bundesligist am Montag in Dortmund mit. Dabei gehe die DFL jedoch nicht davon aus, dass der Spielbetrieb am ersten April-Wochenende wieder möglich sein werde.

Ursprünglich hatte sich Borussia Dortmund für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Juni) ein Jahresergebnis im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich vorgenommen. Eine neue Prognose gab Dortmund nicht ab. Das im SDax notierte Unternehmen teilte weiter mit, der Geschäftsbetrieb für das laufende Geschäftsjahr sei sichergestellt und eine "existentielle Bedrohung" gegenwärtig nicht gegeben./nas/he