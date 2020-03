VIRUS/Börsen-Crash: Corona-Panik und Ölpreisfall lassen auch den Dow einbrechen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Panikartige Stimmung unter den Anlegern ist am Montag von den übrigen Weltbörsen nach New York übergeschwappt.



Neben der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie belastete ein Ölpreiseinbruch nach dem Scheitern von Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial brach zum Handelsstart um 7,2 Prozent auf 24 016,07 Punkte ein./tih/mis