VIRUS/Börsen-Crash: Corona-Panik und Ölpreisfall lassen Dax einbrechen

FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Börse ist die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie am Montag in Panik umgeschlagen.



Hinzu kam ein Ölpreiseinbruch nach dem Scheitern von Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge. Der deutsche Leitindex Dax brach zum Handelsstart um 7,36 Prozent auf 10 692,29 Punkte ein./ck/mis