VIRUS: Belgische Post nimmt keine außereuropäischen Sendungen mehr an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die belgische Post nimmt keine Sendungen für Empfänger außerhalb Europas mehr entgegen.



Wegen des Viruskrise seien nicht mehr genug Luftfrachtkapazitäten verfügbar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Brüssel mit. Wie andere Postunternehmen könne die belgische Post deshalb keine Briefe und Päckchen mehr zu außereuropäischen Zielen schicken. Der Annahmestopp gelte, bis wieder ausreichende Transportkapazitäten verfügbar seien. Expresssendungen an Adressaten außerhalb Europas seien noch möglich, weil die belgische Post dafür mit besonderen Partnern zusammenarbeite./ff/DP/mis